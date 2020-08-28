Біля берегів Аляски помітили російський підводний човен

Про це повідомляє Politeka з посиланням на офіційний Twitter Північного командування Збройних сил США.

Так, американські військові повідомили, що 28 серпня біля берегів Аляски було помічено російський підводний човен.

Російська морська активність була виявлена ​​в міжнародних водах далеко за межами територіального моря США.

Однак з огляду на те, що Північне командування відповідає за оборону території США і має певну зону відповідальності, яка включає Північну Америку і прилеглі до неї води, вони повідомили про даний факт. До того ж, американські військові припустили, що на російській субмарині могло статися лихо.

"Штаб командування уважно стежить за російським підводним човном, що сплив сьогодні біля Аляски. Ми не отримували запитів про допомогу від ВМФ РФ або інших моряків в цьому районі, але завжди готові допомогти тим, хто потрапив у біду", - йдеться в повідомленні.

При цьому російські ЗМІ спростували припущення американських військових про те, що на підлодці могла статись біда. За даними росіян, помічений американцями човен - це атомний підводний крейсер "Омськ", який наразі нібито бере участь в навчаннях. Жодної нештатної ситуації, за даними російських джерел, на борту судна немає.

Слід зазначити, що підводний човен, про який йде мова, - це російський багатоцільовий атомний підводний човен (крейсер) з керованою ракетною зброєю модернізованого проєкту 949АМ "Антей", що входить до складу Тихоокеанського флоту ВМФ РФ.

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