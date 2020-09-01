Президент Олександр Лукашенко заявив, що росіяни – це брати білорусів

Коментуючи відносини Росії і Білорусі, політик заявив, що отримав урок після масових протестів і реакції на них країн Євросоюзу та Заходу, передає «белт».

Тепер він має намір продовжити тісну співпрацю, яка тривала і раніше. У свій час ходили розмови про «похолодання» відносин між президентами двох країн, проте тепер все буде краще, ніж раніше.

Ба більше, Лукашенко запевнив, що разом з Путіним він збереже "спільну Вітчизну":

"У посланні до виборів я сказав: ви нас сьогодні називаєте партнерами. Не братами стали, а партнерами. А даремно! Це почули і в Кремлі, і скрізь. Ми сьогодні – брати. Але навіщо очікувати, щоб нас хтось жиманув на Заході, щоб ми знову стали братами? Це урок. Ми зробимо відповідні висновки. Ми з президентом Росії вже зробили ці висновки. І щоб там не говорили у вас, що б не вякали на площах у нас, ми збережемо нашу спільну Вітчизну. Наша спільна Вітчизна, де живуть два народи від одного кореня. Це Вітчизна від Бреста до Владивостока".

Відзначимо, що після того, як в країні спалахнули протести громадян, котрі були незадоволені результатами виборів і підозрювали Лукашенка в їх фальсифікації, президент Білорусі знайшов надійне плече у вигляді Путіна, якому дзвонив вже кілька разів. Крім того, він заручився підтримкою Кремля, якщо протести набудуть радикальніших форм, пригрозивши військовою відповіддю.

У свою чергу в Москві відповіли, що між Росією і Білоруссю є зобов'язання в разі військової загрози допомагати своїми солдатами, щоб не допустити зазіхань на територіальну цілісність країни.

Раніше ми писали про те, що Лукашенко пояснив, чому не йде у відставку. За його словами, він не хоче, щоб в країну прийшли "ці", які будуть різати заводи, людей і їхніх дітей, "як це було в Україні".

Нагадаємо, Путін відповів на прохання Лукашенка ввести війська РФ В Білорусь.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко заговорив про загрозу анексії.

Також Politeka писала, що звірства білоруських омонівців Лукашенка зняли на відео.