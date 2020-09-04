США перекидає війська і бойову техніку в Литву
Про це повідомляє видання Reuters.
Відомо, що бойові літаки з Франції, Італії, Німеччини, Польщі та інших країн будуть перекинуті в Литву разом з військовослужбовцями Штатів, які раніше перебували в Польщі
Згідно з офіційними даними Литви, військові прибудуть для навчань, які планувалися заздалегідь. Повідомляється, що прибуде 500 американських військовослужбовців і 40 одиниць бронетехніки.
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Днями Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь розгорнула практично половину своєї армії вздовж кордонів " щоб протистояти загрозам " з боку Польщі.
Крім того, він звинуватив НАТО в нарощуванні військової потужності біля кордонів Білорусі, що альянс заперечує, і сказав, що в разі необхідності попросить у Росії військову допомогу.
Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що в2014 році, коли в Україні почалася війна на Донбасі, президент Білорусі Олександр Лукашенко планував відправити війська Республіки на схід сусідньої держави, про що говорив ще 17 квітня з тодішнім прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском по телефону, передає телеграм-канал «Білоруський Донбас».
Правда, зазначає автор, спочатку про переговори повідомили ЗМІ Білорусі, але потім інформація про них була видалена.
Фото: Reuters.
Нагадавши, Лукашенко заговорив про возз'єднання з Росією.
Як повідомляла Politeka, Путін відповів на прохання Лукашенка ввести війська РФ В Білорусь.
Також Politeka писала, що Лукашенко налякав білорусів різаниною і привів у приклад Україну.