США перекидає війська і бойову техніку в Литву

Про це повідомляє видання Reuters.

Відомо, що бойові літаки з Франції, Італії, Німеччини, Польщі та інших країн будуть перекинуті в Литву разом з військовослужбовцями Штатів, які раніше перебували в Польщі



Згідно з офіційними даними Литви, військові прибудуть для навчань, які планувалися заздалегідь. Повідомляється, що прибуде 500 американських військовослужбовців і 40 одиниць бронетехніки.

Днями Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь розгорнула практично половину своєї армії вздовж кордонів " щоб протистояти загрозам " з боку Польщі.

Крім того, він звинуватив НАТО в нарощуванні військової потужності біля кордонів Білорусі, що альянс заперечує, і сказав, що в разі необхідності попросить у Росії військову допомогу.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що в2014 році, коли в Україні почалася війна на Донбасі, президент Білорусі Олександр Лукашенко планував відправити війська Республіки на схід сусідньої держави, про що говорив ще 17 квітня з тодішнім прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском по телефону, передає телеграм-канал «Білоруський Донбас».

Правда, зазначає автор, спочатку про переговори повідомили ЗМІ Білорусі, але потім інформація про них була видалена.

Фото: Reuters.

Нагадавши, Лукашенко заговорив про возз'єднання з Росією.

Як повідомляла Politeka, Путін відповів на прохання Лукашенка ввести війська РФ В Білорусь.

Також Politeka писала, що Лукашенко налякав білорусів різаниною і привів у приклад Україну.