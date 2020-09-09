Если Беларусь "рухнет", Россия будет следующей

Как передает Politeka, такие прогнозы высказал президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским СМИ.

Так, Лукашенко заявил, что если его страна "рухнет", потом то же самое случится и с Россией. По его мнению, российским властям не удастся справиться с оппозиционными протестами у себя в стране, и он призвал их "не расслабляться".

"Вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть, и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия", - сказал он.

По словам Лукашенко, если российская власть думает, что ей под силу справиться с оппозиционными протестами, то она ошибается. Ведь ни у кого нет возможности блокировать Telegram-каналы, которые, по его мнению, связаны с акциями протеста и оппозицией в разных странах.

Как известно, после выборов, которые состоялись в Беларуси 9 августа, страну охватили массовые протесты, которые продолжаются уже почти месяц. Участники митингов выходят на улицы, потому что не согласны с результатами выборов, на которых Лукашенко якобы получил более 80% поддержки.

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