Це просто жах...

У мережі жахнулися тим, що відбувається в столиці Білорусі Мінську

Як передає Politeka.net, відповідно фото опублікував білоруський журналіст Франак Вячорка.



"Жахлива сцена з Мінська вчора. Відчуваю себе в 1937-му, а не 2020 - му.вчора затримали кількох моїх друзів", - повідомив він у підписі до знімка.

На кадрах видно, що чоловіки без розпізнавальних знаків оточили беззахисних жінок.

Варто відзначити, що в мережі також з'явилося відео приходить до даного моменту:

Каратели Лукашенко без опознавательных знаков окружили женщин pic.twitter.com/ZzEvnGJzc6 — Виталий С. (@vits2014) September 9, 2020



