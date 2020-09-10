У мережі жахнулися тим, що відбувається в столиці Білорусі Мінську
Як передає Politeka.net, відповідно фото опублікував білоруський журналіст Франак Вячорка.
"Жахлива сцена з Мінська вчора. Відчуваю себе в 1937-му, а не 2020 - му.вчора затримали кількох моїх друзів", - повідомив він у підписі до знімка.
Варто відзначити, що в мережі також з'явилося відео приходить до даного моменту:
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Нагадаємо, що в Білорусі проходять масові протести проти результатів виборів президента, які відбулися 9 серпня. Силовики проводять затримання мітингувальників, а також лідерів опозиції.
Євросоюз вимагає від президента Олександра Лукашенка звільнити затриманих і дотримуватися права громадян на мирний протест. За час мітингів загинули люди. Про точну їх кількість невідомо, за неофіційними даними - більше п'яти.
Нагадаємо, що Лукашенко назвав країну, в яку втік би в разі білоруського Майдану.
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