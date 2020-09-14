Відразу два винищувачі МіГ-29 втратила Росія в небі над Лівією

За інформацією видання The Drive, в Лівії розбилися як мінімум два винищувачі МіГ-29 Fulcrum, пілотовані, можливо, прихованими російськими найманцями.

Першим про це повідомив заступник директора розвідки африканського командування збройних сил США ( AFRICOM), контр-адмірал Хайді Берг.

Згідно з даними розвідки США, пілотують російські винищувачі представники приватної військової кампанії "Вагнера", завдаючи ударів по позиціях урядових військ.

Як саме були збиті винищувачі, невідомо. Однак кореспондент AI-Monitor в Пентагоні Джаред Сзуба написав у Twitter, що один з літаків, по всій видимості, був втрачений 28 червня, а інший - 7 вересня 2020 року. При цьому він орієнтувався на заяву Хайді Берга.

Just in: Russian fighter aircraft in Libya have engaged in combat airstrikes, Rear Adm. Berg says. AFRICOM believes the Russian aircraft have been piloted by Wagner paramilitary contractors. — Jared Szuba (@JM_Szuba) September 11, 2020

Російське Міноборони цю ситуацію ніяк не коментує. Тривалий час у Москві заперечували участь в лівійському конфлікті, а заяви американських військових про перекидання російських винищувачів в цю країну назвали такими, що не відповідають дійсності.

Однак у мережі з'явилося відео одного з падінь російської бойової техніки. Воно було знято пілотом, якому вдалося вчасно катапультуватися.

Свого часу Вашингтон звинуватив Росію в перекиданні в Лівію винищувачів МіГ-29 для підтримки своїх найманців, котрі борються за генерала Халіфу Хафтара.

Раніше ми писали про те, що армія РФ використовує надувні винищувачі і танки.

"Винищувачі теж важливі, тому що ви повинні розповісти своїм співгромадянам, що у вас сильні Збройні сили. Тому якась кількість винищувачів вам потрібна. Але ці винищувачі можуть бути надувними. І я тут не жартую. У Росії дійсно є надувні винищувачі і танки, і це суть інформаційної автократії", – розповів російський економіст Сергій Гурієв.

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