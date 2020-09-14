Відразу два винищувачі МіГ-29 втратила Росія в небі над Лівією
За інформацією видання The Drive, в Лівії розбилися як мінімум два винищувачі МіГ-29 Fulcrum, пілотовані, можливо, прихованими російськими найманцями.
Першим про це повідомив заступник директора розвідки африканського командування збройних сил США ( AFRICOM), контр-адмірал Хайді Берг.
Згідно з даними розвідки США, пілотують російські винищувачі представники приватної військової кампанії "Вагнера", завдаючи ударів по позиціях урядових військ.
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Як саме були збиті винищувачі, невідомо. Однак кореспондент AI-Monitor в Пентагоні Джаред Сзуба написав у Twitter, що один з літаків, по всій видимості, був втрачений 28 червня, а інший - 7 вересня 2020 року. При цьому він орієнтувався на заяву Хайді Берга.
Російське Міноборони цю ситуацію ніяк не коментує. Тривалий час у Москві заперечували участь в лівійському конфлікті, а заяви американських військових про перекидання російських винищувачів в цю країну назвали такими, що не відповідають дійсності.
Однак у мережі з'явилося відео одного з падінь російської бойової техніки. Воно було знято пілотом, якому вдалося вчасно катапультуватися.
Свого часу Вашингтон звинуватив Росію в перекиданні в Лівію винищувачів МіГ-29 для підтримки своїх найманців, котрі борються за генерала Халіфу Хафтара.
Раніше ми писали про те, що армія РФ використовує надувні винищувачі і танки.
"Винищувачі теж важливі, тому що ви повинні розповісти своїм співгромадянам, що у вас сильні Збройні сили. Тому якась кількість винищувачів вам потрібна. Але ці винищувачі можуть бути надувними. І я тут не жартую. У Росії дійсно є надувні винищувачі і танки, і це суть інформаційної автократії", – розповів російський економіст Сергій Гурієв.
Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій
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