Скасування візиту глави МЗС РФ Сергія Лаврова до Німеччини стало черговим підтвердженням охолодження відносин між двома країнами

Причиною такого кроку, якщо вірити повідомленням відомства в Twitter, стали зміни в графіку німецького колеги Лаврова Хайко Маасса, через що він не зможе взяти участь у церемонії закриття "перехресного" Року науково-освітніх партнерств, передає Politeka.net.

Однак відомий російський блогер і політичний експерт Анатолій Несміян, більш відомий в мережі як Ель Мюрід, вказує на те, що заховано між рядків офіційної відписки.

#Берлин уведомил об изменениях в графике Мининдел #ФРГ Х.Мааса, в связи с чем его участие в церемонии закрытия "перекрестного" Года научно-образовательных партнёрств отменяется. На этом фоне принято решение об отмене визита С.В.Лаврова в Германию.

🔗 https://t.co/Ajbn4CaCCt pic.twitter.com/K8XTDrrovm — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) September 14, 2020

Він зазначив, що скасування зустрічей глав МЗС Німеччини і РФ – це дипломатичний скандал, адже графіки подібних переговорів створюються і узгоджуються заздалегідь.

"Тут ситуація набагато серйозніша, ніж непристойний пост в соцмережі не зовсім адекватного представника МЗС. Тут мова про політику держави в цілому.Фактично міністр закордонних справ Німеччини у вкрай недвозначній формі дав зрозуміти російському колезі, що на сьогоднішній момент обговорювати нічого. Причина відома – Кремль категорично заперечує висновки німецьких, а тепер ще й французьких і шведських лабораторій", - написав Ель Мюрід на своїй сторінці у Фейсбуці.

Після скандалу з отруєнням Навального в Європі цілком обгрунтовано побоюються, що заборонена і нібито знищена в Росії отруйна речовина може потрапити в приватні руки.

"Кремль в цугцвангу - він не може визнати свою власну причетність до отруєння, але тим більше не може визнати, що до отруєння причетні регіональні оргзлочинні угруповання, оскільки це ще більш скандальний факт попадання зброї масового знищення в руки злочинного співтовариства, а значить – і втрата контролю над створенням і застосуванням ЗМУ в Росії. Логічно задатися запитанням - а ви взагалі-то свою ядерну зброю ще контролюєте?",- зазначає експерт.

Небажання Кремля все пояснити і заперечення очевидних фактів робить Путіна ще більшим вигнанцем у світовій політиці.

«А з вигнанцем справи не ведуть, навіть якщо відмова від співпраці з ним принесе збитки. Доля Північного потоку -2 - якраз звідси. Європа в разі затягування відповіді з Москви буде змушена закривати проект, бо мати справу і пов'язувати себе з небезпечним "партнером" - це невизначена загроза. Хто ж з доброї волі матиме справу з неадекватним шизофреніком?" – підсумував Мюрід.

Нагадаємо, вийшовши з коми, Навальний вперше показав, що з ним зробили отруйники.

Як повідомляла Politeka, скандальна Захарова звинуватила Берлін у брехні у справі Навального.

Також Politeka писала, що Лукашенко звинуватив німців у фальсифікації отруєння Навального.