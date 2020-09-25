У російських військових сталася ще одна надзвичайна подія під час навчань - вони "завалили" ракету
 
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Діалог".
 
Так, під час військових навчань "Кавказ-2020" російські військові "звалили" ракету ЗРК "С-400".

Як відомо, навчання тривають з 21 по 26 вересня, і за цей час російська армія "відзначилась" вже чималою кількістю казусів.
 
На опублікованих кадрах видно, що при запуску перша ракета пішла по заданій траєкторії, а друга звалилася відразу після зльоту. Російські військові, які стали свідками невдалого пуску, сміються над казусом на навчаннях і, нехтуючи правилами техніки безпеки, ховаються за машиною.

Судячи з відео, під час падіння ракета ЗРК "С-400" здетонувала, знищивши всю військову техніку, що стоїть поруч. 
 
Російське Міністерство оборони традиційно не коментує інцидент. Даних про можливих постраждалих і поранених поки що немає.
 
 
Раніше також повідомлялось, що у Тверській області (РФ) у вівторок, 22 вересня, розбився військовий винищувач Су-30. Відомо, що катастрофа трапилася під час проведення планового навчально-тренувального польоту.
 
 

Також Politeka писала, що Росія задіяла авіацію в Криму після повідомлень про вторгнення в Україну.

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