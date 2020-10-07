В Росії прогриміли вибухи і піднявся стовп диму на складі з боєприпасами
Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.
Так, у Рязанській області на території складу зберігання артилерійських боєприпасів біля пункту Желтухине прогриміли потужні вибухи.
В Міноборони РФ, а також у російських соцмережах зазначили, що вибухова хвиля докотилася навіть до міста Ряжськ.
Вогонь з палаючої трави перекинувся на склади артилерійських снарядів.
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Наразі відсутні дані про постраждались в результаті пожежі і вибухів. На місці НП нібито оголосили евакуацію в радіусі 50 кілометрів.
В Міноборони РФ тим часом поспішили запевнити, що вибухи на Рязанському складі боєприпасів не загрожують сусіднім населеним пунктам, а людей зі складу, де трапилася надзвичайна подія, вже евакуювали.
Попередньою версією причини вибухів назвали перекидання вогню на склад боєприпасів із трави, що загорілася.
Раніше також повідомяллось, що в окупованому росіянами Криму загорівся санаторій, де відпочивають військові РФ. Вогонь охопив цілий поверх ялтинського санаторію.
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