В Росії прогриміли вибухи і піднявся стовп диму на складі з боєприпасами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

Так, у Рязанській області на території складу зберігання артилерійських боєприпасів біля пункту Желтухине прогриміли потужні вибухи.

В Міноборони РФ, а також у російських соцмережах зазначили, що вибухова хвиля докотилася навіть до міста Ряжськ.

Вогонь з палаючої трави перекинувся на склади артилерійських снарядів.

Наразі відсутні дані про постраждались в результаті пожежі і вибухів. На місці НП нібито оголосили евакуацію в радіусі 50 кілометрів.

В Міноборони РФ тим часом поспішили запевнити, що вибухи на Рязанському складі боєприпасів не загрожують сусіднім населеним пунктам, а людей зі складу, де трапилася надзвичайна подія, вже евакуювали.

Попередньою версією причини вибухів назвали перекидання вогню на склад боєприпасів із трави, що загорілася.

Раніше також повідомяллось, що в окупованому росіянами Криму загорівся санаторій, де відпочивають військові РФ. Вогонь охопив цілий поверх ялтинського санаторію.

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