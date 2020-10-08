Військові Вірменії влаштували обстріл території Росії, помилково переплутавши її з Азербайджаном



Відзначається, що при обстрілі території Республіки Дагестан ніхто не постраждав. Непізнана ракета впала в горах в районі населеного пункту Чираг. За словами місцевих жителів це була армія Вірменії, але підтверджень цьому немає.



Про цей ганебний інцидент повідомило видання Діалог.

Місцеві жителі запевнили, що після падіння ракети захиталися будинки і спрацювали сигналізації на машинах.

Також на кадрах, знятих на місці вибуху, видно, що залишилася воронка розміром в 15 метрів. На місці працюють правоохоронці, але офіційних підтверджень про те, що це ракета саме з території Вірменії, немає.

У ракети міг статися збій програми і неправильний вибір мети поразки. Але Агульський район знаходиться досить далеко від зони конфлікту і навіть від кордону з Азербайджаном. Поки деталі події з'ясовуються.

Також раніше повідомлялося, що в мережі з'явилися кадри, на яких видно, як над стратегічним селищем Мадагіз в Нагірному Карабасі підняли прапор Азербайджану.

Російські ЗМІ до останнього стверджували, що даний населений пункт знаходиться під контролем Вірменії. Таким чином, вірменська армія продовжує відступати під натиском Азербайджану в Нагірному Карабасі.

Після всіх заяв російських і вірменських ЗМІ про те, що селище нібито продовжує залишатися під контролем Вірменії, в мережі було опубліковано відео, де можна помітити, як солдати Азербайджанської армії піднімають над населеним пунктом прапор своєї країни.

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