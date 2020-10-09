Журналіст активно "топив" за "ДНР" і "ЛНР"

У Нагірному Карабаху в результаті обстрілів посрждав проросійський пропагандист, який підтримував бойовиків на Донбасі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис блогера і офіцера ЗСУ Анатолія Штірліца.

Так, у мережі з'явились кадри евакуації журналіста Юрія Котенка, який отримав серйозні поранення в результаті удару армії Азербайджану.

За даними російських ЗМІ, Котенок перебуває у вкрай важкому стані, його оперують місцеві лікарі.

"Скільки він сміявся зі смертей українських воїнів. Дякую воїнам ЗС Азербайджана", - написав Штірліц.

Котенок відомий як автор антиукраїнських матеріалів, які він виготовляв, в тому числі, перебуваючи на окупованих територіях Донбасу.

Він працює головним редактором пропагандистського порталу "Сегодня.ру" та неодноразово їздив на тимчасово окуповані території Донбасу для виробництва пропагандистського контенту. Він брав інтерв'ю у ватажків самопроголошених республік та створював неправдиві сюжети про конфлікт на Донбасі.

Котенок отримав поранення під час обстрілу міста Шуші.

За попередніми даними, росіянин знаходиться у важкому стані, його оперують.

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