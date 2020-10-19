У конфлікті, який після тривалого затишшя розгорівся в Нагірному Карабасі, Росія зазнала як мінімум репутаційних втрат

Підтримка Азербайджану турецьким президентом Реджепоп Ердоганом призвела до того, що роль арбітра, який дивиться за Кавказом, про яку так мріяла Росія, їй так і не дісталася. На це звернув увагу російський математик, публіцист і політик Андрій Піонтковський.

"Москва спланувала цю війну, щоб, покаравши і налякавши Вірменію, виступити потім в ролі арбітра, що дивиться за Кавказом. Але події вийшли з-під її контролю і прийняли катастрофічний оборот. Пу хотів використати Алієва, як лоха, а його самого "поімєл" Ердоган, який стоїть за Алієвим", – написав він на своїй сторінці в Twitter.

"Просто Азербайджан – це не рюське Іван, який пропив, проїв і витратив на повій із золотими унітазами... 4 тлн$. Азербайджан 30 років збирав нафто$ і вкладав їх в армію й економіку. Ось і все", "Для вас та інших Латиніних катастрофічний оборот події прийняли тільки зараз, а для азербайджанського народу - в далеких 1992-1994 роках. Алієв грає як гросмейстер – блискуча флангова атака при закритому центрі", - пишуть у коментарях.

Тим часом Міністерство оборони Азербайджану відзвітувало про те, що військові виявили на захоплених вірменських позиціях величезну кількість озброєння і військової техніки виробництва Росії.

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