Російський президент Владиир Путін у черговий раз викликав подив своєю поведінкою, яка багатьох знову змусила задуматися про стан його здоров'я

Під час інвестиційного форуму ВТБ Капітал "Росія кличе!" він робив щось незрозуміле з папкою, яка лежала у нього на столі. Відповідне відео вже з'явилося в мережі, передає Politeka.net.

На кадрах видно, що політик навіщось то відкриває, то закриває папку, потім перекладає в неї якісь папери і знову не може відірватися від неї.

"Пропагандисти назвали це "прагнення до порядку", – пише телеграм-канал"український діалог".

Відзначимо, що кремлівський пул РІА кілька місяців тому опублікував більш "прилизане" відео, де Путін жваво відкриває папку і переглядає вміст. Однак і в цьому випадку його рухи хаотичні і нервові.

Путин. Красная папка. Списки pic.twitter.com/iqwbF0lEZZ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 31, 2020

Раніше російський президент вже неодноразово спантеличував своєю поведінкою. Більш того, на Заході засумнівалися в його адекватності. Йдеться про участь глави РФ в засіданні дискусійного клубу "Валдай", на якому він був присутній віртуально, віщаючи зі свого бункера.

"Колективний захід ще раз переконався, що президент Росії слабшає не по днях, а по годинах. Це людина, що має серйозні проблеми зі здоров'ям, що живе в своїй реальності, і вже не зовсім розуміє, що він говорить. Його слова кардинально розходяться з його діями", – писали в соцмережах.

Нагадаємо, Путін з бункера заговорив про похорон.

Як повідомляла Politeka, спантеличений Путін яскраво зганьбився перед Трампом.

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