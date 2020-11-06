Президента РФ Володимира Путіна незабаром змінять на посаді глави держави

До такого висновку прийшов блогер з ніком Аnti-colorados.

За його словами, причиною цьому стала хвороба російського лідера.

"Мова йде про те, що Путін серйозно здає по лінії здоров'я і зараз хоч якось тримається на препаратах. Його майже безвилазне сидіння в бункері якраз цим і обумовлено. Остання версія його проблеми зі здоров'ям, яка до нас дійшла, називається "хвороба Паркінсона"", - зазначив блогер у статті на Defence-line.

Він звернув увагу, що це вікове і незворотне захворювання, пов'язане з деградацією певних ділянок головного мозку. У зв'язку з цим майбутнє Володимира Путін на посаді президента під загрозою.

"А це означає, що в якийсь момент діда не можна буде навіть пред'являти публіці, як Леоніда Ілліча. Крім того, ніхто не може сказати напевно, коли настане момент, коли "Путін зламався, несіть наступного", - пояснив блогер.





Також ми повідомляли, що про серйозну недугу російського президента згадала екс-депутат Палати представників Національних Зборів Республіки Білорусь Ганна Канопацька.



Подробиці протікання хвороби вона не розкрила, проте зазначила, що саме через проблеми зі здоров'ям Путін так поспішає довести до кінця політичні заділи.

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