Новою першою леді США стане Джилл Байден - 69-річна друга дружина новоспеченого президента

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "РБК-Україна".

Відомо, що саме Джилл допомогла Байдену подолати жахливу трагедію, включаючи загибель його першої дружини і дитини в автокатастрофі.

До шлюбу із Джо Джилл була одружена з Біллом Стивенсоном, колишнім футболістом коледжу. Вона зізналася, що зі своїм другим чоловіком, Джо Байденом, у неї не було кохання з першого погляду.

"Коли Джо з'явився в моїх дверей, я кинула один погляд на його ідеальний костюм і шкіряні мокасини і подумала: Слава Богу, це тільки одне побачення", - розповіла вона американським журналістам.

Однак згодом жінка все одно закохалася в нього, але Джо, за чутками, кілька разів робив їй пропозицію, перш ніж вона погодилася вийти за нього заміж в 1977 році, коли стала мачухою його двох синів, які залишилися в живих після ДТП.

Джилл продовжувала працювати вчителькою протягом усієї політичної кар'єри свого чоловіка, в тому числі під час її перебування на посту другої леді, коли вона викладала англійську мову в місцевому коледжі Північної Вірджинії.

"Бути вчителем - це не те, що я роблю, а те, хто я є", - написала вона в своїх мемуарах в 2019 році.

Джо і Джилл пережили шокуючий удар 30 травня 2015 року, коли старший син Джо Бо помер від раку мозку у віці 46 років.

Протягом декількох тижнів, що передували виборам до конгресу штату Айова, вона влаштовувала більше передвиборчих виступів в цьому штаті, ніж її чоловік. Джилл потрапила в заголовки газет на початку 2020 року, коли вона кинулася захищати свого чоловіка від протестуючих веганів, коли ті штурмували сцену в Лос-Анджелесі. Джилл під час виступу свого чоловіка фізично заблокувала протестуючого, щоб той до нього не добрався.

Очікується, що Байден стане першою леді Сполучених Штатів 20 січня 2021 року, після обрання її чоловіка Джо Байдена 46-м президентом Сполучених Штатів 7 листопада 2020 року. Очікується, що вона змінить Меланію Трамп на посаді першої леді.

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