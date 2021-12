По словам дочери, Ванда Янг скончалась 15 декабря в Гарден-Сити, штат Мичиган, причиной стали осложнения хронической обструктивной болезни легких, пишет Deadline.

Янг присоединился к Marvelettes, когда они подписали свой первый контракт с Motown. Группа записала первую песню Motown, которая заняла первое место в чарте синглов Billboard Hot 100 в 1961 году. Песня также заняла первое место в чарте R&B.

Legendary Motown singer Wanda Young dead at 78 https://t.co/VBEPQU3XZy pic.twitter.com/lo0ynkKHYV — New York Post (@nypost) December 26, 2021

«Please Mr. Postman» стал визитной карточкой Marvelettes, и с тех пор песню перепели многие группы, в первую очередь The Beatles. Янг не был вокалист в «Please Mr. Postman».

Однако упех таких хитов, как “Locking Up My Heart,” “Too Many Fish in the Sea,” “I’ll Keep Holding On,” “Don’t Mess with Bill,” “The Hunter Gets Captured by the Game,” “When You’re Young and In Love” and “My Baby Must Be a Magician”, обусловлен и ее участием.

Rest in Peace, Wanda Young❤ pic.twitter.com/ed8gWyFZPW — Linda Miranda (@LindaMi14118735) December 26, 2021

Ванда Янг покинула группу в 1968 году, и в начале 1970-х перешла к сольной карьере, которую со временем также оставила.

У Ванды Янг остались трое детей, внуки и правнук, а также братья и сестры.

