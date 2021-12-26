Про це повідомили члени сім'ї артиста в соціальних мережах, Не втоснивши причину, передає Politeka.net.
"Сьогодні вранці близько 3 години ночі наш батько, Джей Ді Кроу, пішов додому. Молитви необхідні всім в цей важкий час",-йдеться в повідомленні членів сім'ї на його сторінці фан-клубу в Facebook.
Кроу виступав до 2019 року, коли хронічна обструктивна хвороба легень змусила його припинити активну діяльність.
Кар'єра Кроу почалася в кінці 1950-х, коли він приєднався до Sunny Mountain Boys в 19 років. У 1961 році Кроу заснував Kentucky Mountain Boys, змінивши назву в 1971 році на J. D. Crowe & The New South.
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У 1983 році Кроу отримав премію "Греммі» за «вогненна куля»в категорії "Кантрі-інструмент року". За цим послідували й інші похвали, в тому числі нагорода Bluegrass Star в 2011 році, почесна докторська ступінь Університету Кентуккі в 2012 році і нагорода За заслуги в житті від Lexington Music Awards в 2016 році. Він також був названий лідером щорічного концерту в Кентуккі, JD. Фестиваль Кроу Блюграсс.
У мережі піднялася хвиля скорботи.
"Прокинувшись сьогодні вранці, почув сумні новини про Дж. Д. Кроу. Що я можу сказати? Він був абсолютною легендою. Його пам'ятатимуть як одного з найбільших музикантів, які коли-небудь грали блюграсс», - написав музикант Біллі Стрінгс.
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