Як пише The Guardian, виконавиці не стало 20 січня у віці 91 року. Суарес померла в своєму будинку на березі моря в Ріо-де-Жанейро. Відзначається, що співачка пішла з життя з природних причин, при цьому вони не розкриваються.
Елза да Консейсао Суарес народилася 23 червня 1930 в Рі-де-Жанейро. З юних років вона захоплювалася співом і вже в 16 посіла перше місце в музичному конкурсі на радіо. Якийсь час Суарес виступала в ансамблі. Її першим популярним хітом стала пісня Se Acaso Você Chegasse, яку співачка випустила в 1959 році. На наступний рік Елза випустила свій перший альбом, який отримав таку ж назву.
Кар'єра Суарес досягла свого піку в кінці 60-х, коли співачка записала кілька особливо популярних пісень і випустила успішні альбоми. Через переслідування з боку уряду в період військової диктатури в Бразилії Елза була змушена тимчасово покинути країну.
У житті Суарес було й інше важке випробування: її син від футболіста Мануела Гаррінча загинув в автокатастрофі у віці десяти років.
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В кінці 90-х Суарес знову голосно заявила про себе на музичній сцені. Так, завдяки альбому Trajetória Елза отримала Prêmio Sharp як Найкраща виконавиця самби. У 2000-х вона випустила альбом Do Coccix Ate O Pescoco, який номінували на «Греммі».
Всього Суарес випустила більше тридцяти альбомів. Її часто називали "королевою самби".
Нагадаємо, відома співачка пішла з життя після того, як навмисне заразилася ковідом.
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