Зірка великої кількості класичних картин, прославилася образами сильних жінок. Вона володіла рішучою вдачею, за що була прозвана Erkek Fatma - "хлопчик Фатма".

Відома турецька актриса Фатьма Гірік померла сьогодні вранці в реанімаційному відділенні приватної лікарні, де її лікували. Їй було 79. Про це повідомляє Daily Sabah.

Пізніше стало відомо, що причина смерті актриси - поліорганна недостатність, викликана зараженням COVID-19.

Гірік вважалася однією з чотирьох найбільш знакових актрис турецької кіноіндустрії. Зірка великої кількості класичних турецьких картин, прославилася образами сильних жінок. Вона володіла рішучою вдачею, за що була прозвана Erkek Fatma - "хлопчик Фатма".

Вона почала свою кар'єру у віці 14 років як статист у фільмах Yesilcam, а потім отримала свою першу головну роль у фільмі 1957 року. В її фільмографії - близько двохсот фільмів і серіалів, на частині яких Гірік виступала як продюсер, сценарист і художник.

Брала участь у політичному житті Туреччини. У 1989 році Гірік була обрана мером району Шишлі в Стамбулі від нині неіснуючої Соціал-демократичної популістської партії. Гірік обіймала цю посаду до 1994 року.

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