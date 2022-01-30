Не стало відомої радянської художниці-мультиплікатора і режисера Майї Бузинової, яка працювала над створенням "Чебурашки" та інших відомих персонажів мультфільмів.

Сумною новиною у своєму Фейсбук поділився шеф-редактор кіностудії "Союзмультфільм" Сергій Капков. На момент смерті Бузинової було 92 роки. Причини того, що сталося не розкриваються.

У своєму пості Крапков підкреслив, що Бузинова була одним з незамінних людей в радянському кінематографі.

"Майя Миколаївна Бузинова, одушевила Чебурашку. Юрій Норштейн часто говорить, що вся унікальність, зворушливість, беззахисність і ніжність цього персонажа - від неї, "від Майєчки", - написав він.

Всього аніматор працювала над десятками мультфільмів. У числі її робіт такі проекти, як «Рукавиця», «Золотий хлопчик», «Айболить і Бармалей», «Дядечко Ау», «Свинопас», «Соловей» та інші.

Бузинова працювала зі своїм чоловіком, ляльководом Йосипом Доукшею.

У мережі висловлюють свої співчуття у зв'язку з кончиною аніматора.

"Гірка звістка. Світла пам'ять!", "Вже й слів не підібрати-сльози", "Боже, боже...Майя Миколаївна", - пишуть люди під постом Капкова.

Варто відзначити, що новина про смерть Бузинової з'явилася в той же день, коли помер знаменитий радянський актор Леонід Куравльов.

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