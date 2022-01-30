Сумною новиною у своєму Фейсбук поділився шеф-редактор кіностудії "Союзмультфільм" Сергій Капков. На момент смерті Бузинової було 92 роки. Причини того, що сталося не розкриваються.
У своєму пості Крапков підкреслив, що Бузинова була одним з незамінних людей в радянському кінематографі.
"Майя Миколаївна Бузинова, одушевила Чебурашку. Юрій Норштейн часто говорить, що вся унікальність, зворушливість, беззахисність і ніжність цього персонажа - від неї, "від Майєчки", - написав він.
Всього аніматор працювала над десятками мультфільмів. У числі її робіт такі проекти, як «Рукавиця», «Золотий хлопчик», «Айболить і Бармалей», «Дядечко Ау», «Свинопас», «Соловей» та інші.
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Бузинова працювала зі своїм чоловіком, ляльководом Йосипом Доукшею.
У мережі висловлюють свої співчуття у зв'язку з кончиною аніматора.
"Гірка звістка. Світла пам'ять!", "Вже й слів не підібрати-сльози", "Боже, боже...Майя Миколаївна", - пишуть люди під постом Капкова.
Варто відзначити, що новина про смерть Бузинової з'явилася в той же день, коли помер знаменитий радянський актор Леонід Куравльов.
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