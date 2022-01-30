Пішов з життя знаменитий радянський і російський сценарист, драматург і кінорежисер Віктор Мережко, який працював над багатьма відомими фільмами.

Народного артиста Росії не стало 30 січня, про що повідомили російські ЗМІ з посиланням на Союз кінематографістів Росії. Причина смерті режисера поки не розкривається. Йому було 84 роки.

Мережко народився в Ростовській області РРФСР, проте в дитинстві з сім'єю переїхав в село під Черкасами. Він закінчив українську школу і знав українську мову. Вищу освіту він здобував у Львові, в українському поліграфічному інституті ім. Івана Федорова. Після закінчення інституту Мережко поїхав за розподілом в Ростовську область і якийсь час працював інженером.

Пізніше він перебрався до Москви і вступив до ВДІКу. Вже під час навчання Мережко почав писати сценарії до фільмів. За свою кар'єру він написав сценарії для 50 фільмів і 12 мультфільмів. Багато його роботи вважалися культовими.

Серед його найвідоміших картин: "Рідня", "Польоти уві сні і наяву", "Вас чекає громадянка Никанорова", "Самотня жінка бажає познайомитися", "Трясовина" та інші. Також Мережко був автором сценарієм для серіалів "Провінціали" і "Сонька — Золота Ручка".

Мережко також був режисером кількох картин, серед яких був телефільм "Новорічні чоловіки" і серіал "Сонька — Золота Ручка".

Інтернет-користувачі виступили зі словами співчуття у зв'язку зі смертю сценариста.

"Царство Небесне", "світла пам'ять", "найкращий сценарист СРСР! Дуже шкода!", "Земля пухом!", "Поганий день сьогодні", "йдуть легенди", - пишуть люди.

Нагадаємо, раптово пішов з життя учасник «Холостячки», чоловікові було всього 34 роки.

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