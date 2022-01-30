Ушел из жизни знаменитый советский и российский сценарист, драматург и кинорежиссер Виктор Мережко, работавший над многими известными фильмами.

Народного артиста России не стало 30 января, о чем сообщили российские СМИ со ссылкой на Союз кинематографистов России. Причина смерти режиссера пока не раскрывается. Ему было 84 года.

Мережко родился в Ростовской области РСФСР, однако в детстве с семьей переехал в село под Черкассами. Он окончил украинскую школу и знал украинский язык. Высшее образование он получал во Львове, в Украинском полиграфическом институте им. Ивана Федорова. После окончания института Мережко уехал по распределению в Ростовскую область и какое-то время работал инженером.

Позже он перебрался в Москву и поступил во ВГИК. Уже во время учебы Мережко начал писать сценарии к фильмам. За свою карьеру он написал сценарии для 50 фильмов и 12 мультфильмов. Многие его работы считались культовыми.

Среди его самых известных картин: «Родня», «Полёты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Трясина» и другие. Также Мережко был автором сценарием для сериалов «Провинциалы» и «Сонька — Золотая Ручка».

Мережко также был режиссером нескольких картин, среди которых был телефильм «Новогодние мужчины» и сериал «Сонька — Золотая Ручка».

Интернет-пользователи выступили со словами соболезнования в связи со смертью сценариста.

«Царствие небесное», «Светлая память», «Самый лучший сценарист СССР! Очень жаль!», «Земля пухом!», «Плохой день сегодня», «Уходят легенды», - пишут люди.

Напомним, внезапно ушел из жизни участник «Холостячки», мужчине было всего 34 года.

Как сообщала Politeka, остановилось сердце оскароносного режиссера, его фильмы считали шедеврами.

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