Про трагедію з "Міс Кузбас-2010" Ксенією Сапожковою повідомив Телеграм-канал 360tv. Тіло дівчини криміналісти виявили в лісосмузі в Новій Москві 4 лютого, проте про зникнення Попової стало відомо набагато раніше.
11 січня 36-річний Олександр Попов, заступник начальника одного з відділів Московського метрополітену, заявив в поліцію про зникнення своєї дружини. Він стверджував, що в серпні 2021 року вона нібито полетіла з Росії, а нещодавно перестала виходити на зв'язок.
Однак, розслідування показало, що жінка не покидала країну. 31 Січня Попова заарештували за підозрою у вбивстві власної дружини.
Як стало відомо, він сам прийшов в поліцію з повинною. Чоловік розповів, що розправився з дружиною ще півроку тому після домашньої сварки. Як розповів Попов, він розчленував тіло Ксенії і викинув останки в річку. Після цього він довгий час вів сторінку мертвої дружини в Instagram від її імені, переконуючи її рідних і близьких в тому, що вона подорожує.
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Попов вже дав викривальні свідчення поліції, проте поки невідомо, яке покарання його чекає.
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