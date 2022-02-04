О трагедии с «Мисс Кузбасс-2010» Ксенией Сапожковой сообщил Телеграм-канал 360tv. Тело девушки криминалисты обнаружили в лесополосе в Новой Москве 4 февраля, однако о пропаже Поповой стало известно намного раньше.
11 января 36-летний Александр Попов, замначальника одного из отделов московского метрополитена, заявил в полицию о пропаже своей жены. Он утверждал, что в августе 2021 года она якобы улетела из России, а недавно перестала выходить на связь.
Однако, расследование показало, что женщина не покидала страну. 31 января Попова арестовали по подозрению в убийстве собственной жены.
Как стало известно, он сам пришел в полицию с повинной. Мужчина рассказал, что расправился с женой еще полгода назад после домашней ссоры. Как рассказал Попов, он расчленил тело Ксении и выбросил останки в реку. После этого он долгое время вел страничку мертвой жены в Инстаграм от ее имени, убеждая ее родных и близких в том, что она путешествует.
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Попов уже дал изобличающие показания полиции, однако пока неизвестно, какое наказание его ждет.
Напомним, найдено тело певицы и участницы популярного шоу, детали трагедии.
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