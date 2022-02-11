Відому актрису екстрено госпіталізували не тільки через інсульт

Про те, що 88-річна Зінаїда Кирієнко, яка свого часу була корифеєм радянського кіно, частково паралізована, і зараз знаходиться в лікарні, а також що послужило причиною сумної недуги, пише " REN.TV ".

Зокрема, лікарі повідомляють - у Кирієнко діагностували геморагічний інсульт, що і призвело до паралічу. Крім цієї важкої хвороби, ПЛР-тест Зінаїди Михайлівни ще й показав позитивний результат, що істотно ускладнює процес лікування актриси, і тому літню жінку направили в реанімаційне відділення.

Як стало відомо, Кирієнко інфікована новим штамом коронавірусу - "Омікрон", який переноситься не так складно, як"Дельта". Таким чином зірка кіно, яка перебувала в групі ризику через свого похилого віку, та ще й хворіє на рак, через зниженого імунітету все ж встигла десь заразитися. Також, актриса була госпіталізований у без свідомості, але своєчасно, і тільки завдяки тому, що рідні та близькі помітили - Зінаїда Михайлівна перестала реагувати на зовнішні подразники, і навіть не відповідала на питання.

Нагадаємо, що Зінаїда стала відома, знявшись в "Тихому Доні", "Долі людини", "Козаках", "Двох Капітанах" і подібних, не менш популярних кінокартинах.

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