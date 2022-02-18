Як повідомляється на сайті Красноярського драматичного театру імені Пушкіна, Сорокіна померла 17 лютого у віці 78 років. Причина смерті актриси не називається.
Світлана Сорокіна була заслужено артисткою Росії. Вона народилася 5 листопада 1945 року в місті Нижній Тагіл. Артистка закінчила студію при Куйбишевському драматичному театрі імені Горького, після чого почалася її кар'єра в театрі. Сорокіна працювала в декількох відомих російських театрах, поки не потрапила в Красноярський драматичний театр імені Пушкіна.
Серед відомих вистави, в яких зіграла Сорокіна: "Без провини винні", "Вдовий пароплав", "Малюк і Карлсон", "Поминальна молитва" та інші.
Пізніше актриса почала писати сценарії до авторських моновистав. Серед її робіт "Година душі" і "Марина", присвячений творчості Цвєтаєвої. У цих виставах Сорокіна виступала не тільки в якості сценаристки, але також режисера і виконавиці.
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Сорокіна також талановито виконувала російські народні пісні, для деяких з них вона створювала власну обробку.
"Високий професіоналізм, творче ставлення до справи, доброзичливість принесли їй заслужений авторитет серед професійної спільноти і глядачів", - відзначили колеги в некролозі актриси.
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