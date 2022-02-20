Не стало відомого італійського співака Фаусто Чільяно, який був класичним знавцем і інтерпретаторів неаполітанської музики. Про це пише Politeka.net з посиланням сайт La Repubblica.
Смерть наздогнала артиста 17 лютого в римській лікарні незабаром після дня народження. Йому було 85 років. Причина трагедії не розкривається.
ЗМІ стверджують, що Фаусто Чільяно називали великим майстром з м'яким голосом, здатного розтопити серця своїм співом. Його відхід пройшов майже непоміченим, проте в 1950-х і 1960-х роках він був дуже популярним співаком, переможцем неаполітанського фестивалю в 1959 році.
Фаусто Чільяно народився в Неаполі 15 лютого 1937 року в родині командира дорожньої поліції.
У п'ятдесяті роки він знімався в кіно "Залізний клас"," Стражник, злодій і покоївка», «Хлопчики військово-морського флоту», «Чераселла» та інших.
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Він брав участь ще в різних програмах і фестивалях, а також писав музику для серіалів.
Користувачі Мережі висловили співчуття рідним і близьким артистка.
"Завдяки тобі я навчився любити неаполітанську пісню. Прощавай, майстре. І спасибі", - написав один з користувачів Мережі.
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