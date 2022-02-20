Ліндсі Перлман, актриса, відома за телесеріалами, включаючи "Головний госпіталь" і "чиказьке правосуддя" , була знайдена мертвою в Голлівуді через кілька днів після зникнення

Про це повідомив чоловік 43-річної актриси, писати The Guardian.

Причину смерті Ліндсі Перлман ще належить встановити експертам.

"Поліція знайшла Ліндсі. Вона пішла. Я зламаний. Я розповім більше пізніше, але я хотів би подякувати всім Вам за любов і зусилля і попросити вас поважати приватне життя її сім'ї в цей час», - написав чоловік Ліндсі Перлман Венс Сміт в Instagram.

16 лютого поліція Лос-Анджелеса повідомила, що Перлман була оголошена зниклою безвісти після того, як вона «не повернулася додому, і з тих пір про неї нічого не бачили і не чули». У відомстві також заявили, що "друзі і сім'я побоюються за її безпеку".

Поліція повідомила, що Перлман востаннє бачили близько полудня 13 лютого. Сміт у свою чергу заявив, що це невірно, і в останній раз її бачили близько 9 години вечора 15 лютого.

Акторську кар'єру Ліндсі Перлман почала в юному віці. На рахунку-серіали "Імперія", "правосуддя Чикаго" (Джой Флетчер), "Підлий Піт", "Американська домогосподарка", "Судна ніч", "Головний госпіталь", "Порочний", інші. Також вона виступала як комік, обігруючи складні теми.

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