Відомий опозиційний російський журналіст Александр Невзоров прокоментував заяву уповноваженої з прав людини рф Татьяни Москалькової про те, що "за кордоном начебто "ущемляються права росіян".

"Почасти, правда. Росіян в Європі, Ізраїлі, в Азії сприймають, як співучасників масових вбивств. Як основну рушійну силу шизофренічної та кривавої війни в Україні. Як однодумців путіна. Ніхто не вірить в те, що кремлівські божевільні руйнують планету тільки з власної примхи і під впливом галюцинацій. З репутацією росіян, як "складних», «бездонних», «нез'ясовних», «тонких», настояних на особливій "духовності" - покінчено назавжди. На найближчі 100 років росіяни в європейських головах - втілення беззаконня і злоби. Але це нічим не нагадує антисемітизм. Ставлення, скоріше, як до німців 42-го року", - заявив Невзоров.

Нагадаємо, Горбунов посміяв росіян за їхнє бажання вторгнутися до Європи: "Хворі люди".

Також "Холостячка" Мішина різко обложила росіян, які влаштували свято у лихоліття: "Гниють на наших землях".

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