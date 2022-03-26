У Польщі зробили досить гучне щодо Калінінградської області, яка на даний момент входить до складу Російської Федерації.

Як передає Антон Геращенко, екс-командувач Сухопутними військами Польщі, генерал Вальдемар Скшипчак вважає, що Калінінград повинен належати його країні.

"Калінінградська область-це територія, яка знаходиться під російською окупацією з 1945 року. Ця територія ніколи не була російською, а історично належала Пруссії та Польщі. Тепер про неї варто було б говорити як про відвойовані землі. Калінінградська область, на мій погляд, є частиною Польщі. Ми маємо право претендувати на ту територію", - заявив генерал.

Раніше президент Польщі жорстко відповів окупантам, які загрожують вторгненням: "будемо твердо стояти!"

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