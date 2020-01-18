Медики попереджають, що запах з рота може бути причиною багатьох захворювань.

За словами фахівців, якщо ви помічаєте, що несвіже дихання переслідує вас, необхідно з'ясувати, через що воно виникає. Чищення зубів здатне усунути тільки зовнішні забруднення. Але, наприклад, від запаху алкоголю воно не позбавить, тому що спирти проникли в кров. Також чищення зубів не допоможе у випадку з їжею, яка має різкий запах (на кшталт часнику).

Медики відзначають, що причин поганого запаху з рота багато, і практично завжди гігієна порожнини рота в цих випадках марна. Ви регулярно чистите зуби, а запах все одно залишається.

Найпоширеніша причина поганого запаху - захворювання порожнини рота. Якщо у вас карієс, пародонтоз, неякісно встановлені коронки, то в ротовій порожнині з величезною швидкістю розмножуються гнильні бактерії, які і є джерелами поганого запаху з рота. Зверніться до фахівців, усуньте бактеріальний наліт і ситуація покращиться.

Друга причина - захворювання травної системи. Поганий запах може з'являтися через гастрит, виразку, езофагіт і застійні явища у кишечнику. Якщо є підозри в цій області, зверніться до гастроентеролога.

Неприємний запах може з'являтися у хворих на ангіну або гайморит. Це нормальна реакція організму.

Але найнебезпечніша причина – онкологія. Лікарі розповідають, що в період розпаду пухлини може з'явитися поганий запах з рота.

Незважаючи на те, що при багатьох симптомах гігієна безсила, їй все одно потрібно приділяти велику увагу. Не забувайте чистити язик, адже саме на ньому збирається найбільше бактерій, які потім «перебираються» на чисті зуби. І найважливіше - регулярно відвідуйте стоматолога.

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