Медики предупреждают, что запах изо рта может быть причиной многих заболеваний.

По словам специалистов, если вы замечаете, что несвежее дыхание преследует вас, необходимо выяснить, из-за чего оно возникает. Чистка зубов способна устранить только внешние загрязнения. Но, например, от запаха алкоголя она не избавит, потому что спирты проникли в кровь. Также чистка зубов не поможет в случае с едой, имеющей резкий запах (вроде чеснока).

Медики отмечают, что причин плохого запаха изо рта много, и практически всегда гигиена полости рта в этих случаях бесполезна. Вы регулярно чистите зубы, а запах все равно остается.

Самая распространенная причина плохого запаха - заболевания полости рта. Если у вас кариес, пародонтоз, некачественно установленные коронки, то в ротовой полости с огромной скоростью размножаются гнилостные бактерии, которые и являются источниками плохого запаха изо рта. Обратитесь к специалистам, устраните бактериальный налет и ситуации улучшится.

Вторая причина - заболевания пищеварительной системы. Плохой запах может появляться из-за гастрита, язвы, эзофагита и застойных явлений в кишечнике. Если есть подозрения в этой области, обратитесь к гастроэнтерологу.

Неприятный запах может появляться у больных ангиной или гайморитом. Это нормальная реакция организма.

Но самая опасная причина – онкология. Врачи рассказывают, что в период распада опухоли может появиться плохой запах изо рта.

Несмотря на то, что при многих симптомах гигиена бессильна, ей все равно нужно уделять большое внимание. Не забывайте чистить язык, ведь именно на нем собирается больше всего бактерий, которые потом «перебираются» на чистые зубы. И самое важное - регулярно посещайте стоматолога.

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