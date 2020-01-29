Доктор Комаровский рассказал, как правильно вести себя в детской поликлинике.
Отрывок из своей будущей книги Евгений Комаровский опубликовал в своем блоге в Инстаграм, передает Politeka.
По словам врача, когда больные люди находятся в замкнутом помещении, всегда есть риск встретиться с болезнями, которые передаются воздушно-капельным путем. Поэтому, в первую очередь, при посещении детской поликлиники родители должны позаботиться о том, чтобы максимально сократить время, проведенное там.
«Также максимально уменьшите интенсивность и плотность общения с другими людьми. Сдерживайте свою общительность. Постойте (посидите) в сторонке, сократите контакты, вопросы будете задавать врачу, а не шмыгающим носом посетителям. В идеале посадите в очередь папу, а сами погуляйте с малышом на свежем воздухе», - отмечает Комаровский.
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По словам педиатра, обязательно нужно раздеть ребенка, чтобы он не вспотел, не перегрелся. Доктор советует чаще поить ребенка водой, поскольку увлажнение слизистых оболочек помогает системе местного иммунитета. Это, в свою очередь, сокращает риск инфицирования ОРВИ.
Комаровский отмечает, что защититься от вирусов также помогают капли физраствора. Их можно капать малышу в нос каждые 15–20 минут (по 2–3 капли).
Педиатр добавил, что возле кабинетов, где делают вакцинацию или профилактический осмотр, не должно быть детей с явными признаками заболевания. Как объясняет Комаровский, это нарушение санитарных норм. Врач советует в таких случаях обращаться к главному врачу.
«Не оставляйте это без внимания. Такого не должно быть категорически — это нарушение всех возможных санитарных норм. Сразу отправляйтесь вместе с ребенком в кабинет главврача — там сопливых детей быть не должно», - подчеркнул Комаровский.
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