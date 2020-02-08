На Чорнобильській атомній електростанції виявили грибок, на який не діє радіація

Грибок знайшли ще в 1991 році, через п'ять років після аварії на ЧАЕС. Тоді вчені були здивовані тим фактом, як грибку вдалося вижити, незважаючи на найпотужнішу радіацію, передає журнал Scientific American.

У процесі дослідження з'ясувалося, що гриби не тільки не вмирають від випромінювання, вони їм харчуються. Чорний грибок був насичений гамма-променями, він поглинав шкідливі промені і перетворював їх у хімічну енергію. Відзначається, що грибам вдається поглинати радіацію завдяки великій кількості меланіну – пігменту, який дозволяє нашій шкірі засмагати.По суті, організм не загинув завдяки мелоніну.

Вчені пояснюють, що приблизно таким же способом рослини примудряються «перетравлювати» вуглекислий газ, перетворюючи його на кисень. Особливості виявленого грибка можуть допомогти людям боротися з радіацією та випромінюванням.

У планах дослідників використовувати його як інгредієнт для ліків проти радіації. Таке ліки може знадобитися людям, що стикаються з опроміненням. Наприклад, онкохворим пацієнтам під час опромінення. Ліки допоможуть їм скоротити негативний вплив на організм. Крім цього, подібне ліки стане в нагоді операторам АЕС, пілотам літаків, вченим, які працюють на МКС.

Сьогодні грибок досліджують в NASA, проводять з ним різні експерименти. До речі, вчені відзначають, що знайдені в чорнобильському реакторі гриби, не єдині у своєму роді. Багато меланизированных спор грибів було знайдено у відкладеннях раннього крейдяного періоду, коли вимерли багато видів тварин і рослин. Цей період збігається з перетином Землею «магнітного нуля», коли планета втратила щит від космічного випромінювання.

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