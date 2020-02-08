На Чернобыльской атомной электростанции обнаружили грибок, на который не действует радиация

Грибок нашли еще в 1991 году, спустя пять лет после аварии на ЧАЭС. Тогда ученые были удивлены тому факту, как грибку удалось выжить, несмотря на мощнейшую радиацию, передает журнал Scientific American.

В процессе исследования выяснилось, что грибы не только не умирают от излучения, они им питаются. Черный грибок был насыщен гамма-лучами, он поглощал вредные лучи и превращал их в химическую энергию. Отмечается, что грибам удается поглощать радиацию благодаря большому количеству меланина – пигмента, который позволяет нашей коже загорать. По сути, организм не погиб благодаря мелонину.

Ученые объясняют, что примерно таким же способом растения умудряются «переваривать» углекислый газ, превращая его в кислород. Особенности обнаруженного грибка могут помочь людям бороться с радиацией и облучением.

В планах исследователей использовать его как ингредиент для лекарства против радиации. Такое лекарство может понадобиться людям, сталкивающимся с облучением. Например, онкобольным пациентам во время облучения. Лекарства помогут им сократить негативное влияние на организм. Кроме этого, подобное лекарство пригодится операторам АЭС, пилотам самолетов, ученым, которые работают на МКС.

Сегодня грибок исследуют в NASA, проводят с ним различные эксперименты. Кстати, ученые отмечают, что найденные в чернобыльском реакторе грибы, не единственные в своем роде. Много меланизированных спор грибов было найдено в отложениях раннего мелового периода, когда вымерли многие виды животных и растений. Этот период совпадает с пересечением Землей «магнитного нуля», когда планета потеряла щит от космического излучения.

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