Голосование за импичмент президента США Дональда Трампа в Палате представителей Конгресса США состоится в среду, 18 декабря

Об этом заявила спикер Палаты Ненси Пелоси, передает dpa.

Отмечается, что Палата представителей должна одобрить две статьи импичмента, по которым обвиняют нынешнего президента США. Спикер назвала импичмент "одним из самых торжественных полномочий, предоставленных Конституцией", и призвала всех членов нижней палаты утром "быть готовыми для исторического голосования".

Это будет третий раз, в почти 250-летней истории существования США, когда президенту грозит импичмент. Однако ни один президент не был отстранен от должности, и Трамп, скорее всего, также останется на должности. Для его отставки необходимо большинство в две трети голосов.

Демократы обвиняют президента США том, что он злоупотребил своим служебным положением, предлагая Украине начать расследование против его политического конкурента Джо Байдена и удерживая военную помощь в качестве средства для достижения этой цели. Он также, как утверждается, препятствовал расследованию этого дела Конгрессом.

Если голосование состоится успешно, документы по импичменту передадут в Сенат. Однако большинство сенаторов являются республиканцами и могут не поддержать голосование за отставку своего представителя с поста президента.

Ранее мы сообщали, бывший представитель США в Украине Курт Волкер во время слушаний в Конгрессе по расследованию импичмента Трампа выдал всю правду об отношении американского лидера к Владимиру Зеленскому. Так, по словам Волкера, президент США отнесся к победе Зеленского скептически. Трамп был уверен в тотальной коррумпированности в Украине. Волкер добавил, что негативную информацию о Зеленском и Украине в целом Трампу донес Джулиани.

Напомним, что Государственный департамент выпустил почти 100 страниц записей, в котором содержался ряд документов, касающихся отношений администрации Трампа с Украиной.

Среди прочих записей, всплыли электронные письма, подтверждающие многочисленные контакты в марте 2019 года между государственным секретарем Майком Помпео и адвокатом Трампа Руди Джулиани, по крайней мере, одному из которых способствовала помощница президента Трампа Мадлен Вестерхаут.

«Мы можем видеть, почему Майк Помпео отказался предоставить эту информацию Конгрессу. Это показывает, что Руди Джулиани обращался в Овальный кабинет к секретарю Помпео, чтобы облегчить клеветническую кампанию Джулиани против посла США (Мари Йованович, - прим.ред.)", - говорится в сообщении American Oversight.

Напомним, тайный разговор Зеленского с Трампом: президент ошарашил дерзким поступком, "должны...".

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