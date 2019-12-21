В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина после того, как раскрыли цель его правления

Как сообщает Politeka, снимок опубликовал Александр Торн в Facebook.

«Вот так правильнее», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке видно билборд, на котором после вооружения нарисован Путин и его подельники. Дополняет снимок надпись фраза: «После нас тишины». Это стало причиной настоящей истерики среди пользователей.

«Какие омерзительные рожи», «в этот ряд можно добавить еще много кого», «мы это поняли, что так и будет…», «Пустыня же после «хоть потоп», «и мертвые с косами стоят», «главные санитары», «После них, Саша, не тишина. После них мёртвая тишина», «а к рожам ещё и хор такой древнегреческийтрагический. Вдогонку им можно гарпий запульнуть»,- пишут они.

Как сообщалось ранее, российский президент Владимир Путин вновь оконфузился на публике. Поводом для появления едких комментариев стал внешний вид Владимира Путина на вчерашней пресс-конференции, которая проходила в Москве.

На курьезный момент обратил внимание политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий, который также опубликовал соответствующий снимок.

"У Путина была очередная Большая пресс-конференция. Посидеть в кресле и пообщаться с народом вновь выпустили оригинальную версию Путина - судя по тому, что у него вновь, как и в Париже, зацепило правую клешню", - говорится в подписи к публикации.

Пользователи с юмором отреагировали на снимок и предположили, что российского президента Владимира Путина подкосил инсульт или болезнь Паркинсона.

"Инсульт перенес.. Это хорошо, процесс пошел", "Опять порожняк гнал . Вити нашего там не видно?)", "Оригинальную версию - Спанч Боб с крабовой клешней", "Там столько копий, что хватит еще не на один год", - пишут они в комментариях под публикацией.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе