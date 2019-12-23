Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев перешел все границы дозволенного и унизил людей с тяжелыми заболеваниями, кроме того, он оскорбил украинцев

Так, он бурно отреагировал из-за инициативы бывшего министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, которая предложила легализацию медицинского канабиса. Скандальный пропагандист цинично оскорбил тяжелобольных людей, которым нужен каннабис, чтобы облегчить боль: онкобольным и тем, кто борется с болью после ампутации конечностей.

Ехидные заявление прозвучали в прямом эфире его пропагандистской передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале "Россия 1".

"То есть, она хотела, уходя, подсадить все-таки всю Украину на дурь? Тогда ее задача как американской гражданки была бы выполена?" – ехидно ухмыльнулся Соловьев.

На его реплику отреагировал, одиозный украинец Вячеслав Ковтун. Он начал возражать пропагандисту и подчеркнул, что подобные препараты необходимы в первую очередь тяжелобольным людям в медицинских целях, пояснив, что люди стражают от невыносимой боли.