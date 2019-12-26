Известный норвежский писатель Ари Бен ушел из жизни в возрасте 47 лет
Об этом пишет ВВС.
Сообщается, что бывший супруг принцессы Норвегии Марты Луизы совершил самоубийство.
"Он был важной частью нашей семьи в течение многих лет, и мы сохраним теплые и хорошие воспоминания о нем. Мы сожалеем, что наши внуки потеряли своего любимого отца", - говорится в заявлении королевской семьи Норвегии.
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Как известно, писатель Ари Бен женился на принцессе Марте Луизе в 2002 году. Он познакомился со свой женой благодаря матери, которая в те времена была наставницей Марты по физиотерапии.
Королевская пара рассталась в 2017 году, а во время брака у них родилось трое дочерей: Мод, Лия и Эмма.
"Мы чувствуем себя виноватыми, потому что мы больше не можем создать безопасную гавань, которой заслуживают наши дети", - прокомментировала тогда развод принцесса Норвегии.
Писатель Ари Бен приобрел всемирную известность в 1999 году после публикации сборника рассказов "Грустный, как ад". В целом, он написал три романа, три рассказа, одну пьесу и прозу "От сердца к сердцу", в создании которой также принимала участие принцесса Марта Луиза.
Ранее мы сообщали о смерти известной писательницы. В США на 68-м году жизни скончалась одна из самых продаваемых писательниц в мире Джоанна Линдсей, которая продолжительное время боролась с онкологическим заболеванием.
Автор популярных любовных романов Джоанна Линдсей умерла еще в конце октября, но семья сообщила о трагедии лишь сейчас.
Ее сын Альфред в комментарии журналистам признался, что семья была опустошена после кончины Джоанны, поэтому они не могли сообщить об этом раньше.
Ее книги были проданы по меньшей мере в количестве 60 миллионов экземпляров, что делает ее одной из самых продаваемых писательниц в мире.
Напомним, известная модель умерла в муках
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