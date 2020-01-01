Ровно 20 лет назад первый президент РФ Борис Ельцин явил россиянам своего преемника Владимира Путина

В ночь с 31 декабря на 1 января он объявил о том, что уходит с поста главы государства, а исполняющим обязанности президента назначает 47-летнего премьер-министра Владимира Путина.

Об этом пишет Politeka cо ссылкой на росСМИ.

Самое интересное, что в тот год граждане РФ выслушали сразу два новогодних поздравления: первое – от Ельцина, второе – от новоиспеченного главы государства.

Президентский пост Путин занимает уже 20 лет с коротким перерывом между сроками, когда вместо него с 2008 года по 2012-й президентом поработал Дмитрий Медведев.

За это время в России выросло целое поколение людей, не знающих жизни без Путина. В 2024 году истекает четвертый срок этого человека, и пока на горизонте нет никого, кто бы открыто заявил о намерении сменить Путина.

Более того, лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал упразднить название должности «президент», заменив ее на «верховный правитель», как это было при Колчаке.

На протяжении четырех сроков образ Путина менялся. Как именно, предлагаем посмотреть дальше.

2019 год.

Напомним, Путин публично накинулся на подчиненного, позор попал на видео: "Колбасу положите!".

Как сообщала Politekа, Путин ярко опозорился перед Лукашенко, едкая фотожаба произвела фурор.

Также Politeka писала, что Путин оконфузился на камеру, правда вылезла наружу.