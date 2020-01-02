Российский президент Владимир Путин, который хочет войти в историю «собирателем земель», больше не намерен сдерживать свои порывы

По прогнозам политолога и доктора исторических наук Валерия Соловья, сейчас глава РФ бросит все силы на укрощение Беларуси, но на ней он не остановится.

Об этом пишет телеграмм-канал «Вольнодумец».

Устав от несговорчивости Александра Лукашенко в вопросе создания Союзного государства, в Кремле решили перестать заигрывать с президентом Беларуси и аннексировать его страну более решительными действиями.

«Ну не может В. Путин долго ждать от «девушки» согласия! Зачем дарить подарки, ухаживать, уговаривать, если все можно сделать быстро. Но это уже – насилие, да еще с применением оружия! Все будет так же, как и в Приднестровье, Грузии, Абхазии, Крыму, на Донбассе. А в Белоруссии получится еще лучше. Ведь там, еще с учений «Запад -2017», в лесах Беларуси «потерялись» тысячи российских солдат да еще танковая дивизия, «растерявшаяся» в аккурат вдоль границы с Украиной и Польшей», – пояснил эксперт.

И предпосылки для таких прогнозов есть более чем веские, ведь в Кремле цинично заявляют, что «Беларусь — слабое звено. Она, вообще, в объятиях. Она готова в них упасть».

Однако одной Беларусью аппетиты Путина не ограничатся. Дальше будет непокорная Украина. Выход у главы РФ один, считает Соловей: «послать ихтамнетов и «Украина тогда присоединяется к союзу братских славянских государств».

Окрыленный успехами, дальше он отправит танки в три страны Балтии: Литву, Латвию и Эстонию.

А потом, прогнозирует эксперт, Россия возьмет реванш за за крупнейшую геополитическую катастрофу XX века.

« Но, чтобы взять реванш, Путину нужно «обнять» еще Польшу, Венгрию, Румынию, Чехию, Албанию, Словакию, Болгарию, Сербию, Словению, Хорватию, Македонию и ГДР. Стоп, ГДР - это уже часть Германии! Ну и что, Путин там в молодости шпионил, там скрепы, наши люди. И как известно, Путин ничего не отдает. Да и реванш без ГДР будет какай-то неполный. Немцам бы задуматься! Но Европа сегодня продолжает молчать и Путин надеется ее легко обнять. Молчание – не всегда золото!», – подытожил Соловей.

Напомним, Зеленский поставил Украину под удар после разговора с Путиным.

Как сообщала Politeka, невменяемый муж Скабеевой "забрал" Днепр у Украины.

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