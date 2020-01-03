Вид президента Беларуси Александра Лукашенко во время новогоднего поздравления серьезно озадачил многих

За последние годы Лукашенко лишь однажды позволил себе улыбнуться на поздравительных новогодних снимках. Было это в прошлом году.

«Да, это будет год тяжелого труда и испытаний, побед и огорчений», — заявил глава Беларуси. И всем своим видом продемонстрировал это.

Мрачное новогоднее фото, способное вызвать мурашки, не единственное в коллекции президента Беларуси.

Впрочем, он неоднократно подчеркивал, что в Новый год никогда не расслабляется. И нынешние праздники — не исключение.

«Буду в Беларуси, буду дома, пить не буду. Не потому что я непьющий человек, а потому что в праздники, когда все отдыхают, у меня железное правило: не пить, не есть, быть на посту», – делился планами и на эти праздники Лукашенко.

Ранее, аналитик Сергей Алексашенко рассказал, что у Владимира Путина есть две стратегии по быстрому захвату Беларуси.

По его словам, сегодня РФ может захватить Беларусь по крымскому или сценарию Александра Лукашенко, который недавно пригрозил Москве реакцией Запада и НАТО на насильственную «интеграцию».

В таком случае, как рассказывает аналитик, Александру Лукашенко придется как-то договариваться с Кремлем.

«В его интервью несколько раз звучало: я понимаю, что у нас веса не равные, но тем не менее я хочу с уважением, чтобы вы меня любили, какой я есть. Чтобы по взаимному согласию», — заявил Алексашенко, не исключив «интеграцию» Беларуси по крымскому сценарию.

Он также отметил, что на быструю оккупацию Беларуси не нужно никакого одобрения от Александра Лукашенко и операция будет напоминать события в Крыму в 2014 году.

Напомним, Путин ярко опозорился перед Лукашенко, едкая фотожаба произвела фурор.

Как сообщала Politeka, Лукашенко разозлил Жириновского, политик грозит Беларуси захватом.

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