В результате авиаудара по военном колледже погибли по меньшей мере 28 кадетов, еще 18 получили ранения
Атака произошла в субботу вечером в столице Ливии - Триполи. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)
Как сообщает правительство национального единства, от авиаудара пострадал жилой квартал Эль-Хадба эль-Хадра, где расположено учебное заведение.
Правительство, которое поддерживает ООН, возложило ответственность за нападение на ливийскую национальную армию. По их данным, к нападению причастны сторонники командующего ливийской национальной армией фельдмаршала Халифа Хафтара.
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После авиаудара председатель Верховного госсовета Халед аль-Мишри потребовал президента разорвать отношения со странами, которые поддерживают Хафтара, в том числе с Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами, и сформировать «военное правительство».
Ранее, 3 января ливийская национальная армия начала наступление на Триполи. Ее глава Халифа Хафтар заявил, что Турция пытается контролировать Ливию, а самой стране грозит колонизатор. Все это произошло после решения парламента Турции поддержать отправку войск в Ливию по инициативе президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Отметим, украинский политолог и блогер Владимир Горбач заявлял, что в 2020 году Украина окажется в серьезной опасности из-за войны на Ближнем Востоке.
Он обратил внимание, что в Сирии и Ливии существует российский след. В этих воюющих странах Росся и Турция оказалась на разных сторонах фронта.
Ко всему прочему, в Ливии российские наемники воюют на стороне генерала Хафтара, который хоть и борется за Триполи, но сам базируется в Киренаики – восточной части ливийского побережья. И еще он поддерживается генералитетом Египта. Поэтому вряд ли турки пойдут в Киренаики и этот конфликт еще долго не закончится.
По словам Владимира Горбача, все мировые события не смогут не отразится на ситуации в Украине.
Напомним, столичный аэропорт обстреляли ракетами, много погибших.
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