Тиффани Ариана Трамп, 26-летнняя дочь американского президента Дональда Трампа, показала миру своего бойфренда

На своей странице в Instagram девушка опубликовала снимок, сделанный на одном из публичных мероприятий в частной резиденции президента США Мар-а-Лаго во Флориде, передает Politeka.

В кадре она стоит вместе со своим женихом Майклом Болусом. Он происходит из семьи шиитских эмигрантов из Ливана, которые занимаются бизнесом в Западной Африке. Речь идет о торговле электрическими мотоциклами и велосипедами. Майкл Болус живет и учится в Лондоне.

На девушке – длинное голубое платье, покрытое сверху черным кружевом, а на Майкле –черный костюм, белая рубашка и галстук-бабочка.

Пара выглядит счастливой и влюбленной.

Первой комментарий под снимком оставила мать Тиффани, Марла Мейплз, которая была женой Дональда Трампа с 1993 по 1999 год.

«Моя прекрасная девочка. Я тебя люблю», – написала она.

Вместе с тем в комментарии к дочери президента набежали огромное количество иранцев, а также тех, кто осуждает США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, оставив тысячи гневных посланий.

Ранее мы рассказывали о том, что Тиффани Трамп шокировала общественность внешним видом. На церемонии помилования индейки, которая состоялась в Розовом саду Белого дома в преддверии Дня благодарения, девушка появилась сильно располневшей.

Тиффани настолько прибавила в весе, что у нее появился второй подбородок. Однако, судя по фотографиям счастливой мисс Трамп, это обстоятельство совершенно ее не беспокоит.

Напомним, дочь президента забыла надеть белье на официальную встречу.

Как сообщала Politeka, жена президента поразила внешностью на Хэллоуин.

Также Politeka писала, что странное поведение Мелании Трамп во время встречи с Путиным попало на видео.

https://www.youtube.com/watch?v=lhWnuMWBnXk&feature=emb_logo