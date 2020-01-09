Иванка Трамп заявилась на престижное мероприятие в стильном наряде

Политик приняла участие в ежегодной торговой выставке в Лас-Вегас, где покрасовалась своим вкусом и элегантностью в стильном темно-синем костюме в полоску. 7 января ученые и представители крупных корпораций представили последние инновации в бытовой электронике. На мероприятии присутствовала Иванка Трамп, которая рассказала о политике Белого дома относительно трудоустройства студентов на перспективные должности.

«Мы должны переосмыслить образование в этой стране. Технические инновации создают миллионы рабочих мест... мы должны обеспечить, чтобы американцы всех возрастов имели навыки, и были готовы их заполнить. Давайте уделим приоритетное внимание обучению навыкам и расширим карьерные возможности, которые станут доступными для всех студентов и работников”, – отметила Иванка Трамп.

Для публичного мероприятия дочь Трампа надела брючный костюм с широкими белыми лацканами и пуговицами. Штаны были укорочены, до щиколоток. Под костюм Иванка Трамп обула черные туфли-лодочки на шпильке.

Волосы она уложила ровными прядями, чтобы ни один волос не выбивался с ее безупречной прически.

Напомним, что украинская певица Тина Кароль и дочь президента Америки Иванка Трамп появились на публике в одинаковых нарядах. На днях певица Тина Кароль опубликовала новое фото в соцсети, на котором предстала в элегантном твидовом костюме от Dolce & Gabbana. Свой аутфит Тина Кароль дополнила коричневыми туфлями-лодочками с серебристым декором.

Примечательно, что в таком же костюме от Dolce & Gabbana 12 декабря на саммит явилась дочь президента США Иванка Трамп. Единственное отличие – костюм состоял из жакета и брюк, а у Тины – из юбки и жакета. Стоит отметить, что обе знаменитости выглядели элегантно и выгодно подчеркнули свои стройные фигуры.

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Для выхода в свет мисс Трамп нарядилась в голубое пальто и черное платье. В качестве аксессуаров девушка выбрала серьги и жемчужные бусы CHANEL.

Напомним, дочь президента забыла надеть белье на официальную встречу.

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