Запуск газопровода в обход Украины «Турецкий поток» оказался пирровой победой российского президента Владимира Путина

Аналитик «Сбербанк CIB» Алекс Фэк, уволенный, в частности, и за эти оценки, подсчитал, что стоимость проекта — 20 миллиардов долларов, он не окупится в ближайшие 50 лет и принесет «Газпрому» 13 миллиардов долларов убытка.

Об этом речи идет в паблике «СерпомПо».

Проект, который изначально был политическим и затевался для того, чтобы поставить Украину на колени, лишив ее доходов от транзита российского газа, ударит по самим россиянам как коммерчески очень невыгодный.

Судите сами. Несмотря на громко анонсируемое лишение Украины статуса транзитера из-за строительства «Турецкого потока» и «Северного потока-2», Россия, тем не менее, заключила с ней пятилетний контракт на транзит газа.

Как известно, первая ветка газопровода нового пойдет в Турцию, а вторая в Европу. Но там главный потребитель, Италия, уже отказалась от проекта. Остались Сербия и Болгария, которые до сих пор не построили ответвления и продолжения газопровода. Когда они это сделают – неизвестно, поскольку денег на это у них нет.

В этой ситуации «Газпром» помочь не может, поскольку не имеет права вкладываться в строительство труб в Европе. Так что, получается, вторую ветку просто заткнут на неопределенное время.

Еще по второй нитке интересен тот момент, что Турция отказывалась ее принимать, и Эрдоган согласился на это, выторговав у Путина 10%-ую скидку на газ по первой трубе.

Россиянам от «Турецкого потока» – ни жарко, ни холодно. На его строительство потрачены деньги простых налогоплательщиков, которые при более грамотном распределении могли бы пойти в бюджет в виде дивидендов или, на крайний случай, на газификацию той России, которая находится за Садовым кольцом, а не Турции с Болгарией.

Единственные, кто получил профит в этой истории, – подрядчики «Газпрома», практически все – большие друзья Путина и его друзей. Они отлично заработали на строительных работах и производстве труб.

По этому поводу в соцсетях немало комментариев, кстати.

«Суть проекта: построить нечто втридорога, а дальше - хоть трава не расти», «Ах, родина горячо любимого пыней Мусоллини Италия отказалась от братского фаш**кого газа! Ах, какой пассаж!», «Израиль, Кипр, Греция и Италия подписали меморандум о строительстве газопровода для перекачки Израильского, Кипрского и в последствии Египетского газа в Европу. Попадос», «Экономика для нас не главное. Для нас главное – безумие», – пишут пользователи.

Напомним, Эрдоган сговорился с Путиным и ударил по Украине, такого ему не простят.

Как сообщала Politeka, США подпортили планы Путина, новые санкции изобразили яркой карикатурой.

Также Politeka писала, что Северный поток" Путина на грани срыва, украинцы затаили дыхание.