Сразу три региона могут выйти из состава Российской Федерации

Об этом в интервью журналистам рассказал экс-полполковник КГБ Владимир Попов, передает Обозреватель.

По его словам, как только в РФ ухудшится финансовая ситуация, то Якутия, Урал и Дальний Восток захотят выйти из состава федерации.

Экс-офицер КГБ также заявил, что как только указанные регионы захотят выйти из состава федерации, то сама Россия неизбежно распадется на отдельные государства.

"Россия распадется однозначно, как только ухудшится финансовое положение. Все средства, которые поступают в Федеральный бюджет, поступают со всех краев Федерации", - озвучил Попов свой фатальный прогноз.

Подытоживая, экс-офицер КГБ заявил, что Россия обречена на распад, а о проблемах в регионе говорил даже сам глава правительства РФ.

"Периферия очень плохо развивается. Медведев сам недавно сказал, что достаточно отъехать 100-150 км от Москвы и все, ни водопровода, ни электричества. Когда центральная власть ослабнет и недостаточно будет финансирования, богатые регионы скажут: а зачем нам эта центральная власть? Якутия же пыталась отделяться, у них есть нефть и алмазы, Урал тоже о себе заявлял, у них там масса промышленных предприятий, то же самое на Дальнем Востоке. Так что Россия просто обречена на распад", - резюмировал он в общении с журналистами.

Ранее мы сообщали о том, что Россия может исчезнуть с лица земли. В частности, в сети появилось пророчество о незавидном будущем Российской Федерации.

Блаженная старица Матрона Московская обладала пророческим даром, видела грядущее и могла читать чужое прошлое. По преданию Матрона родилась без глаз, а на ее груди была заметна вмятина крестообразной формы. А, когда ей исполнилось 17 лет ее настиг еще один недуг – она перестала ходить и была сидячей на все года до самой кончины

Блаженная Матрона считала, что Россия прекратит свое существование, если россияне доверятся лживым людям. Она предсказывала, что в то время, когда россияне погонятся за материальными ценностями и потеряют веру в Бога, начнется этап разрушения Российской Федерации.

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