Несмотря на уверения некоторых экспертов в том, что смена правительства в Росии никак не скажется на Украине, это не совсем так

Отставка Кабмина РФ – довольно ожидаемое решение, чтобы подготовить Россию к войне.

Такое мнение на своей странице в Фейсбуке озвучил известный украинский блогер Семен Кабакаев.

«Путин хочет закрепить приоритет конституции РФ над международными решениями. То есть все решения международных судов, международных организаций, комиссий ООН будут игнорироваться, если они противоречат Конституции РФ», – пояснил автор.

Он также напомнил, что в 2021 году Вооруженные Силы РФ завершат процесс обновления и реструктуризации, в рамках которой были построены новые базы и испытаны новые ракеты. Поэтому Путин готовит не только новую эскалацию, но и подгоняет под нее законодательство, чтобы в дальнейшем избежать международной ответственности.

Для Украины, которая уже шесть лет является для российского президента зоной повышенного внимания, все это означает только одно, считает Кабакаев:

«Мы должны в свою очередь усиливать армию и спецслужбы... Надо готовиться, что война будет идти десятилетиями».

Ранее мы писали о том, что Путин продолжит вести против Украины боевые действия, прикрываясь пропагандистскими лозунгами о «братских народах». Такое мнение озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк.

«То танки с артиллерией отправит на Донбасс, объясняя это своими симпатиями, то скажет, что все Причерноморье – это исторические земли России. А за историческую справедливость они здесь, как вы знаете, борются. Ну, точнее, этими псевдоисторическими терминами оправдывают свою внешнюю политику», – отметил журналист.

Напомним, Путин невольно проговорился о ближайших планах на Украину.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

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