Должность главы Госсовета для Владимира Путина - это возможность возглавлять любое новое государственное образование



Как передает Politeka.net, такое мнение выразил журналист Евгений Булавка на своей страничке в Facebook.



По его словам, пункт о международных соглашениях, анонсированный Путиным в изменениях в Конституцию РФ, является ничем иным, как покушением на непризнание факта распада СССР и границ новых независимых государств. И даже больше - самого их существования.

"Что должность главы Госсовета для Путина - это также возможность возглавлять любое новое государственное образование, которое может возникнуть после присоединения к России новых территорий.", - утверждает журналист.

Кроме того, он подчеркнул, что выполнить свои "миссию" Путин планирует в этом году.

"Кстати, новую Конституцию в России планируют утвердить до 1 мая. А 9 мая - это прекрасная возможность объявить какие-то геополитические планы. К числу "авторов" новой конституции включили таких персонажей как Захар Прилепин, который щеголяет количеством убитых украинских солдат. Неважно даже правда это или пустой треп. Кто-то из членов этой "конституционной комиссии" уже предложил включить в текст норму о праве на присоединение Украины и Беларуси.", - отметил он.

Ранее мы сообщали, что Украина могла помешать российским войскам оккупировать Крым и часть Донбасса.

Об этом рассказал генерал-майор ВСУ, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

По его словам, если бы в 2014 году Украина «показала зубы», то РФ могла бы свернуть операцию по аннексии украинского полуострова и искать «другие пути», а кровопролитной войны могло бы и не быть.

Напомним, возвращение Донбасса совсем близко, названы нюансы: «могут захватить какую-то часть территории».

Как сообщала Politeka, возвращение Донбасса: страны Евросоюза предприняли неожиданный шаг.

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