У нее диагностировали проблемы с сердцем

Один из рупоров российской пропаганды Маргарита Симоньян попала в реанимацию, передает Politeka.net со ссылкой на телеграм-канал Mash

“Ее госпитализировали в институт имени Н. В. Склифосовского из-за проблем сердцем. Журналистку забрали прямо из Кремля — она почувствовала себя плохо во время совещания”, - говорится в сообщении.

Маргарита Симоньян является главным редактором Russia Today - одного из главных рупоров российской пропаганды с 2005 года. Также она является главредом международного информационного агентства «Россия сегодня» и информационного агентства «Sputnik».

Она не раз попадала в громкие скандалы из-за многочисленных информационных манипуляций и искажения фактов.

Как мы писали ранее, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сцепилась в жесткой схватке с российским оппозиционером Алексеем Навальным. В ходе сюжета «Фонд борьбы с коррупцией» он рассказал о самолете, украденном для жены премьер-министра Медведева. В своем Twitter Навальный пошутил о, что после публикации выпуска ему лично звонила Симоньян и заверила, что на пресс-конференции 5 декабря ее журналисты спросят у Дмитрия Медведева о самолете жены.

Также напомним, что скандальный российский режиссер Тигран Кеосаян, который по совместительству является мужем топ-пропагандистки Кремля Маргариты Симоньян сделал наглое заявление об Украине.

Он заявил, что Украина якобы всего лишь часть Российской Федерации, она никогда не была и не будет самостоятельным государством.

Также ранее сообщалось, что другой топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев издевательски заявил, что в России "просто обожают Украину" и скоро множество россиян будут жить на ее территории.

Напомним, Скабеева позвонила Зеленскому и дико опозорилась.

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.



